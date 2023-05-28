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НовостиОбщество28 мая 2023 4:49

В Омске готовят к открытию филиал госфонда «Защитники Отечества»

В стенах филиала военнослужащим окажут любую помощь - юридическую, психологическую, по индивидуальным просьбам
Наталья ВИРКУНЕН
Фото: телеграм-канал Виталия Хоценко.

Фото: телеграм-канал Виталия Хоценко.

В Омске готовят к открытию помещение, где будет расположено отделение регионального филиала госфонда «Защитники Отечества». Об этом глава региона Виталий Хоценко сообщил в своем телеграм-канале.

- В этом центре ветераны спецоперации смогут получить юридическую и психологическую помощь, а также проконсультироваться у специалистов в режиме одного окна по всем вопросам. Здесь же откроем детскую комнату, чтобы детки играли, пока родители заняты, — прокомментировал Виталий Хоценко.

Также в здании расположат Комитет семей воинов Отечества. Дата открытия намечена на 1 июня. Он будет находиться в Центральном округе Омска, на улице Петра Некрасова, 3, в здании института «Омскгражданпроект».

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