Омский мэр Шелест на «Библионочи» зачитал вслух отрывок из «Бесприданницы» Островского

Фото: телеграм-канал Сергея Шелеста.

Мэр Омска Сергей Шелест принял участие в «Марафоне чтения», который прошел в рамках «Библионочи». Градоначальник прочитал отрывок из пьесы Александра Островского «Бесприданницы». Всего в акции «Библионочь» приняли участие 3500 омичей.

В мероприятии также приняли участие худрук Лицейского театра Сергей Тимофеев, депутат Заксобрания Омской области Игорь Попов, замминистра культуры Омской области Ольга Акимова, первый замминистра здравоохранения Елена Шипилова, солистка Омской филармонии Анна Шинковая.

- Каждый из нас, отложив дела, погрузился в мир большой литературы, и я надеюсь, что мы внесли свой скромный вклад в дело популяризации чтения, — написал Шелест в итоге в своем телеграм-канале об этой акции.

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