Министр образования Омской области Иван Кротт рассказал о программе предстоящего ремонта 19 школ

Фото: сайт ОмГПУ.

Накануне министр образования Омской области Иван Кротт сообщил, что регион приступил к реализации программы масштабного ремонта школ, который финансируется из федерального бюджета. Для Омской области выделено 2 миллиарда и 161 миллион рублей, их направят в 2024-2025 годах на ремонт 19 школ — 14 в городе и 5 в области. Также бюджет будет пополняться со стороны региона и города. Кроме ремонта, также будет приобретено новое оборудование, и благоустроена территория школ. - Программа по капремонту реализуется на территории Омской области не первый год. В 2022 году в неё вошли школы из Полтавского и Марьяновского районов, в 2023 — школа №3 и гимназия №75 города Омска. Поэтому капремонт школ для региона — не новая история. Мы просто увеличиваем количество школ, которые участвуют в программе. Регион понимает необходимость капитального ремонта образовательных учреждений и ведет работу в этом направлении, — сообщил Иван Кротт. К ремонту приступят, как только регион получит финансирование и пройдет все необходимые конкурсные процедуры. Максимальный срок, отведенный на выполнение капитального ремонта одной школы — 2 года. Возможно, уложатся раньше. В течение этого периода школьников в составе классо расформируют по другим учебным учреждениям.

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