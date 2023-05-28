Нападающий Арсений Грицюк ушел из омского «Авангарда»

Фото: ХК «Авангард».

Омский хоккейный клуб «Авангард» попрощался с нападающим Арсением Грицюком, который станет игроком петербургского СКА. Как сообщили в пресс-службе омской команды, руководство клуба не стало повторять контрактное предложение, которое ранее Грицюку сделал СКА. 22-летний хоккеист перейдет в петербургский клуб, а тот, в свою очередь, обязан выплатить компенсацию омским «ястребам».

- Спасибо за все годы в составе нашей команды! Желаем никогда не сходить с выбранного пути, не останавливаться в развитии, чтобы карьера шла только вверх, пусть получится завоевать как можно больше трофеев! — говорится в заявлении омичей на официальном сайте клуба.

Грицюк - выпускник школы «Авангарда». Он дебютировал в КХЛ в 2020 году, провел в лиге за омскую команду 144 матча. В 2022 году был признан лучшим новичком сезона КХЛ.

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