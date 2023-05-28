Мэр Омска Шелест назвал нехватку рабочих рук основной проблемой городских строек

Фото: пресс-служба администрации города Омска

После очередного визита на основные городские стройки мэр Омска Сергей Шелест поделился основной проблемой, из-за которой сроки возведения зданий в городе затягиваются и не первый год. В выходной день градоначальник осмотрел стройплощадку школы в микрорайоне «Серебряный берег», школы № 3 и 75, где идёт капремонт, дом для переселения из ветхого и аварийного жилья на 6-й Станционной.

- Процесс идёт, но не без шероховатостей. Из основного: дефицит рабочих рук и проблемы, которые не были очевидцы в процессе проектирования. Стараемся выстраивать диалог со строителями, привлекаем дополнительные ресурсы, — написал в своем телеграм-канале Шелест.

При этом градоначальник пообещал продолжить плотный контроль над стройками. Соотсетственно, объезды продолжатся.

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