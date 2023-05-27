В ДТП на трассе Омск - Черлак погиб отец вместе с 7-летней дочерью

Фото: пресс-служба УМВД России по Омской области.

Вчера на трассе Омск - Черлак произошла жуткая авария, в которой никто не смог выжить: после столкновения двух автомобилей и возгорания одного из них погибли четверо взрослых и двое детей. Потенциальный виновник аварии, который выехал на полосу встречного движения (по предварительной версии следствия) погиб вместе с 7-летней дочкой в автомобиле Chevrolet Cruze. Как выяснил корреспондент издания «Город55» после лобового столкновения «Шевроле» загорелась, но к этому времени все пять человек, находившиеся в легковушке, были мертвы.

41-летний водитель автомобиля Chevrolet Cruze погиб вместе со своей 7-летней дочерью. Вместе с ними в автомобиле находились жители Нововаршавского района: 33-летняя девушка и 33-летняя женщина, а также 17-летний подросток.

Расследование всех обстоятельств случившейся трагедии продолжается и находится под личным контролем прокурора Омской области Алексея Афанасьева.

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