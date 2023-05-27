Владельцев заброшенных дачных участков в Омске начнут штрафовать

Фото: Андрей АБРАМОВ

В течение 2023 года Госдума РФ собирается утвердить поправки в законодательство, позволяющие штрафовать владельцев заброшенных дачных участков, в том числе в Омске и Омской области. В регионе сейчас насчитывают 50 тысяч заброшенных дачных участков, на которых земля зарастает бурьяном, а летние домики разваливаются.

- В одном из садовых товариществ Омской области из 380 дачных наделов только 27 используются по назначению, а остальные долгое время находятся в заброшенном состоянии, - сообщает ГТРК «Иртыш».

Помимо штрафов также рассматривают возможность лишение нерадивых хозяев льготной налоговой ставки, которая увеличится примерно в пять раз.

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