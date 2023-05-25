С 29 мая по 13 июня в Омской области пройдет обработка лесов от непарного шелкопряда

Фото: пресс-служба главного управления лесного хозяйства.
От непарного шелкопряда пройдет обработка лесов в Омской области. Об этом предупреждает пресс-служба главного управления лесного хозяйства.
Работы запланированы в 9 районах области с 29 мая по 13 июня. Специалисты будут работать на территории Большереченского, Калачинского Горьковского, Омского, Кормиловского, Саргатского, Азовского, Черлакского, Оконешниковского районов.
- Обработка будет проводиться в наиболее востребованных участках 1 категории приоритетности: вблизи населенных пунктов, в рекреационных зонах, в лесах вдоль автомобильных дорог, то есть на потенциальных путях возможной миграции шелкопряда. Обрабатывать насаждения планируется в утренние или вечерние часы при отсутствии осадков и обильных рос, - уточнили в ведомстве.
К слову, используемый биопрепарат действует избирательно, только на определенные виды вредителей леса. Основное действующее вещество в этом биологическом препарате – почвенная бактерия Bacillus thuringiensis.
- Дополнительную информацию о местах обработки и сроках проведения по муниципальным районам можно уточнить по телефону: 8-962-057-36-16, - сообщает управления лесного хозяйства.
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