Алиментные обязательства родителей

Действующее российское законодательство возлагает обязанность по содержанию несовершеннолетних детей на их родителей, при этом, не имеет значения, состоят родители в браке или нет. Если отношения родителей не сложились, права ребенка все равно должны быть защищены. В этой статье предлагаются варианты защиты интересов детей в случаях, если вопрос об их содержании не является безусловным для родителей и дошел до ситуации, регулируемой законодательством об алиментах.

Как правило форма содержания детей определяется родителями, а если они не договорились, то судом.

Алименты на содержание несовершеннолетних детей, взыскиваемые судом, составляют: на одного ребенка — четверть дохода; на двух детей — треть дохода; трое и более детей — половина дохода плательщика алиментов. Эти доли могут быть уменьшены или увеличены судом с учетом материального и семейного положения сторон и других важных факторов. При определении размеров алиментов суд стремится сохранить уровень денежного содержания, который был у ребенка до развода или разъезда родителей.

Если родители способны договориться между собой об уплате алиментов, то им целесообразно заключить соглашение об уплате алиментов, которое позволяет добровольно урегулировать форму содержания детей, размер периодических выплат, порядок и сроки платежей. Данное соглашение обязательно должно быть удостоверено нотариусом, в противном случае оно не имеет силы. Нотариально же удостоверенное соглашение об уплате алиментов имеет силу исполнительного листа и в случае его неисполнения получатель алиментов вправе сразу обратиться к судебным приставам, не обращаясь в суд.

Размер алиментов, уплачиваемых на несовершеннолетних детей по соглашению об уплате алиментов, определяется сторонами и не может быть ниже размера алиментов, которые они могли бы получить при взыскании алиментов в судебном порядке, а также подлежит индексации. Соглашением можно предусмотреть обязанность по уплате алиментов в проценте от дохода или в твердой денежной сумме, а также в сочетании этих вариантов.

Если родитель, который обязан платить алименты, не работает официально или его официальный доход занижен, то существует возможность при соблюдении некоторых условий заключить соглашение об уплате алиментов и установить сумму алиментов в твердой денежной сумме.

При наличии задолженности по алиментам к неплательщикам применяются различные санкции: от начисления неустойки и штрафа, ареста имущества до административной или уголовной ответственности и лишения родительских прав. Одним из таких наказаний является также ограничение специальных прав — на управление автомобилем.

Если должника по алиментам судебным приставам не удается разыскать в течение года со дня получения последних сведений о нем, то суд может признать его безвестно отсутствующим. Это дает ребенку право получать от государства пенсию по потере кормильца.

Кроме уплаты алиментов от плательщика можно потребовать участия в различных расходах, связанных с ребёнком, например, на лечение или обучение. Эти обязательства плательщика алиментов могут быть также отражены в соглашении об уплате алиментов или установлены судом.

Бадер Ирина Станиславовна – помощник нотариуса