В Омске возле Ленинградского моста высадят тысячу деревьев и кустарников

Фото: пресс-служба администрации города Омска

Вдоль транспортной развязки у Ленинградского моста местные власти высадят более 1 тысячи ценных пород деревьев и кустарников. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Омска. Близлежащую территорию площадью почти 10500 кв. м. украсят кустовой гортензией и газонными травами.

– Накануне на городской комиссии по сносу, обрезке и восстановлению зеленых насаждений согласовали снос сорной поросли из 260 кленов для строительства транспортной развязки по ул. 3-я Островская на пересечении с Ленинградским мостом. Взамен подрядчик высадит более 1000 ценных пород деревьев и кустарников, – отметили в пресс-службе администрации города.

Проект строительства транспортной развязки предусматривает наличие ливневой канализации и пешеходных связей. Будет проведено наружное освещение. На территории также появятся зоны отдыха со скамейками, клумбами и цветниками. Для любителей спорта подрядчик построит спортивную площадку с тренажерами. Появятся велосипедная дорожка, вело- и автомобильная парковки.

Отметим, что новая развязка является важным транспортным объектом. Ее строительство ведется по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

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