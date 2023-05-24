Омская область вошла в число регионов-лидеров по уровню развития государственно-частного партнерства

В Минэкономразвития России подвели итоги рейтинга регионов по уровню развития ГЧП за 2022 год. Оценивали результаты работы органов власти, их открытости для инвесторов и сами проекты. В пятерке субъектов лидеров по уровню развития ГЧП в 2022 году Омская область занимает третье место (62,1 баллов) вслед за Нижегородской областью (74,3 баллов) и Хабаровским краем (64,4 баллов). По сравнению с рейтингом прошлого года первая пятерка регионов полностью обновилась.

- Лидерами рейтинга стали регионы, ранее не входившие в топ-5 субъектов. Таких результатов позволила достичь успешная работа по запуску и последующей реализации крупных проектов ГЧП местными властями. Значительно улучшили свои позиции в рейтинге абсолютное большинство регионов из первой «двадцатки», - отметил первый заместитель министра экономического развития России Илья Торосов.

Лидирующие позиции Нижегородской области, Хабаровского края и Омской области обусловлены запуском крупных инфраструктурных проектов в 2022 году.

Правительством Омской области заключена концессия в отношении школы на 2 млрд руб. Кроме того, завершена инвестиционная стадия и введен в эксплуатацию созданный по концессии многофункциональный спортивный комплекс «Арена» в Омске с общим объёмом инвестиций на 12 млрд руб.

- В регионе концессионеры освобождены от уплаты налога на имущество по новым объектам с объемом капвложений более 300 млн рублей. В прошлом году областным правительством принята новая Стратегия социально-экономического развития до 2030 года, где ГЧП определено одним из направлений регионального развития, - сказала министр экономики Омской области Анна Негодуйко.

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