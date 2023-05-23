В Омске запускают «Единую карту школьника», которая совмещает транспортное приложение для проезда по городу и полис медицинского страхования. Она оформляется на ребенка, которому уже исполнилось семь лет. Карту разработали на базе дебетовой карты банка ВТБ и платежной системы «Мир». Подразумевается, что картой можно пользоваться и как единым документом.

- Это и льготный проезд в транспорте, постоянное, не требующее ежегодной замены удостоверение школьника, встроенный полис ОМС, а также полноценная банковская карта, привязанная к счету родителя, на базе платежной системы Мир. С помощью детской карты родители смогут видеть траты ребенка и управлять лимитами по операциям, — сообщил управляющий банка Илья Калашников.

В мэрии при этом добавили, что карта с транспортным приложением заменяет электронный проездной билет, в который встроено четыре его вида: «Гражданская», «Пенсионная», «Студенческая» и «Школьная». С помощью такой карты можно оплачивать проезд в транспорте. Пополнить баланс электронного проездного можно в онлайн-сервисе банка, через пункты продаж карт «Омка», а также в мобильном приложении «Омка».

Для оформления нужно обратиться в офисы банка в Омске со свидетельством о рождении, паспортом, полисом ОМС и СНИЛС. Выпуск и обслуживание карты бесплатны для клиентов. На горячей линии ответят на любые интересующие вас вопросы по карте: 8-800-100-24-24. Информация о карте также доступна на сайте ВТБ в разделе «Карта жителя».

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