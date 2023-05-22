Омскую управляющую компанию заставили сделать перерасчет за ОДН на сумму свыше 100 тысяч рублей

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В одном из многоквартирных домов Кировского округа жильцы дома пожаловались на большие суммы ОДН в платежках. Информация дошла до СМИ, а оттуда – до районной прокуратуры.

Прокуратура Кировского округа провела проверку соблюдения требований законодательства в сфере ЖКХ при начислении сумм ОДН по электроэнергии собственникам дома на улице Ватутина. В ходе проверки выявились ошибки при начисления оплаты за услугу.

– Установлены нарушения при начислении размера платы за коммунальную услугу ООО «ЖКО «6-й «Микрорайон», что послужило выставление к оплате завышенных объемов по электроэнергии собственникам помещений данного дома, — рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

По результатам проверки директору организации было вынесено представление. Произведена корректировка объема потребления и размера платы за коммунальную услугу. Общая сумма перерасчета превысила 100 тысяч рублей.