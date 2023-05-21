В Омской области рабочая неделя начнется с потепления до +27 градусов

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Омской области в начале рабочей недели будет жарко и без осадков. Об этом сообщили в Обь-Иртышском УГМС.

В понедельник, 22 мая, ночью +5...+10, местами заморозки до -7 градусов. Днем воздух прогреется до +22...+27 градусов. Осадков в течение суток не ожидается. Ветер северный, северо-восточный со скоростью от 7 до 12 метров в секунду.

В вторник и среду, 23 и 24 мая, погода в Омске и области существенно не изменится. В ночные часты от +6 до +12 градусов, при прояснении до +2 градусов. Днем до +26 градусов и без осадков. Ветер северный, северо-восточный со скоростью от 3 до 13 метров в секунду. В отдельных районах Омской области порывы до 15 метров в секунду.

Отметим, до 22 мая местами по Омской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность (5 класс горимости). На территории региона также продолжает действовать особый противопожарный режим, включающий в себя запрет на посещение лесов.

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