Пассажир самолета, летевшего из Москвы в Омск, устроил драку на борту

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня ночью, 19 мая, самолете, летевшем из Москвы в Омска, в небе над Сверловской область произошла драка. Об этом сообщил телеграм-канал AVIAINCIDENT.

О зачинщике драки — буйном пассажире — командир воздушного судно доложил диспетчеру. Самолет было решено посадить в пункте назначения — в Омске.

Спустя 40 минут самолет приземлился в Омске. Неадекватного пассажира передали транспортной полиции.

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