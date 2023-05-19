Пассажир самолета, летевшего из Москвы в Омск, устроил драку на борту

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Сегодня ночью, 19 мая, самолете, летевшем из Москвы в Омска, в небе над Сверловской область произошла драка. Об этом сообщил телеграм-канал AVIAINCIDENT.
О зачинщике драки — буйном пассажире — командир воздушного судно доложил диспетчеру. Самолет было решено посадить в пункте назначения — в Омске.
Спустя 40 минут самолет приземлился в Омске. Неадекватного пассажира передали транспортной полиции.
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