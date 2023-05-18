В конце мая в Омске пройдут затяжные дожди

Фото: Артем КИЛЬКИН
Сервис прогноза погоды Ventusky пообещал с 25 мая затяжные дожди в Омской области. Они местами будут идти также в пятницу, 26 мая, и в ночь на субботу, 27 мая. 28 мая 2023 года осадков в нашем регионе не прогнозируется.
Однако, уже в понедельник, 29 мая, дождливая погода вновь установится на территории Омской области.
При этом ожидается повышение температуры воздуха. Согласно данным сервиса,28 и 29 мая днем столбики термометров могут подняться до отметки в +28 градусов.
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