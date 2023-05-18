Омич сломал фалангу пальца женщине, сделавшей ему замечание в магазине

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жительница Омской области поплатилась за высказанное замечание односельчанину в местном магазине.

Как рассказали в полиции, 40-летняя жительница деревне Рязанка Нижнеомского района в магазине сделала замечание своему 48-летнему односельчанину-грубияну. Мужчине это не понравилось, и он ударил ее ногой, причинив ушиб левой кисти с переломом фаланги второго пальца.

В отношении сельчанина завели уголовное дело по факту причинения среднего вреда здоровью. Мужчине либо грозит арест на срок до 6 месяцев, либо принудительные работы на срок до 3 лет, а в худшем случае — 3 года лишения свободы.

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