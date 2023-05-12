«Росводоканал Омск» восстанавливает благоустройство объектов после зимних работ

Омский водоканал проводит благоустройство мест, где в осенне-зимний период проводились ремонтные работы на водопроводных и канализационных сетях.

По состоянию на 12 мая завершены мероприятия по благоустройству на 92 объектах. Работы ведутся во всех округах города. Специализированная подрядная организация восстанавливает поврежденный асфальт без выходных, в том числе и в ночное время.

- График восстановительных работ напряженный. Ход выполнения работ контролируем ежедневно. В приоритете благоустройство территорий детских садов, школ, больниц, общественные места и крупные городские магистрали. Городские дворы, отмостки, бордюры и тротуарные дорожки, восстановленные после ремонта сетей в так называемом «зимнем варианте», в ближайшее время будут приведены в порядок в полном объеме, - рассказывает генеральный директор «Росводоканал Омск» Павел Козлов.

В числе уже завершенных объекты на улицах Ленина, Чокана Валиханова, Звездова, Короленко, Почтовой, Театральной, Пригородной, Лермонтова, Жукова, Нейбута, Котельникова, 11 Чередовой, Лобкова, Моторной и Молодогвардейской, Иртышской набережной, проспектах Маркса и Культуры.

Кроме благоустройства после зимних работ, в семидневный срок восстанавливаются городские территории, где омский водоканал проводит работы в текущем периоде.