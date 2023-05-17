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НовостиПолитика17 мая 2023 2:45

Хоценко анонсировал в Омске празднование 100-летнего юбилея со дня рождения Сергея Манякина

Вместе с губернатором Ставрополья врио губернатора возложил цветы к памятнику бывшему руководителю омского региона
Наталья ВИРКУНЕН
Фото: телеграм-канал Виталия Хоценко.

Фото: телеграм-канал Виталия Хоценко.

В Омске подошел к концу двухдневный визит делегации из Ставропольского края во главе с губернатором Владимиром Владимировым. Накануне врио губернатора Омской области Виталий Хоценко в своем телеграм-канале рассказал, что в ходе визита он и его иногородние коллеги возложили цветы к памятнику Сергею Манякину.

- Сергей Иосифович прожил яркую, плодотворную и достойную уважения жизнь. Родился и работал в Ставропольском крае. Защищал Родину во время Великой Отечественной войны, а с 1961 по 1987 год трудился на благо жителей Омской области, поднимая сельское хозяйство, — написал Виталий Хоценко. Вэтом году исполняется сто лет со дня рождения Сергея Манякина, дату отметят торжественно. Для проведения юбилейных мероприятий создан специальный оргкомитет. В него входят представители профильных министерств и общественных организаций. Праздничные мероприятия начнутся во втором полугодии 2023 года.

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