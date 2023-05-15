1,2 тысячи кустарников и деревьев высадили в Октябрьском округе Омска

Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Октябрьском округе Омска высадили 1,2 тысячи кустарников и деревьев. Об этом сообщили в горадминистрации.
Озеленение прошло у памятника «Омичам — труженикам тыла» появились кусты можжевельника, а по периметру площади и мемориала — голубые ели. Молодь также высадили во многих дворах многоквартирных домов/, Работы были выполнены всего за месяц, который был посвящен благоустройству города после зимы.
- Озеленение — важный элемент сохранения окружающей среды и создания комфортной городской среды. Деревья и кустарники — это не только красота, которая нас окружает, не только экономические резервы, но и «лёгкие» нашего округа, поэтому высадка деревьев будет продолжена летом и осенью, — отметил первый замглавы администрации ОАО Юрий Бибик.
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