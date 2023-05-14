Жительнице Омска, в которую отлетело колесо автобуса, не удалось высудить никакой компенсации

Пострадавшая в ДТП омичка не высудила никакой компенсации за отлетевшее в нее колесо от автобуса. Наопним, происшествие случилось в сентябре 2022 года, когда на остановке «Дом туриста» у автобуса № 323 на ходу отлетело заднее колесо и на высокой скорости влетело в 61-летнюю жительницу города. Тогда пострадавшая женщина по имени Алма получила тяжелые травмы: перелом четырёх рёбер, тазовых костей, повреждения ног, сотрясение мозга, рваная рана лобной части. - Месяца полтора я вообще находилась в лежачем положении, пошли пролежни. У меня сахарный диабет еще. Не могла вставать, пока все раны не затянутся. Перелом тазовой кости сросся неправильно. Сейчас ортопед предлагает ломать, но я отказываюсь из-за высокого сахара. Пребываю в состоянии стресса, - сообщила Алма Om1. После происшествия было заведено административное дело по статье о нарушении Правил дорожного движения, повлекшем причинение средней тяжести вреда здоровью. В марте 2023 года Куйбышевский районный суд лишил водителя автобуса прав управления транспортом на 1,5 года. Женщина иск не заявляла, но находилась в полной уверенности, что ей выплатят 250 тысяч рублей. Но добровольную компенсацию ни владелец маршрута - ИП Владимир Блажко, ни водитель не поспешили заплатить.

Пострадавшую этот факт разозлил. Сейчас Алма хочет добиться переквалификации вреда здоровью на тяжкий, а также заведения уголовного дела в отношении предпринимателя, который допустил вывод опасного транспорта в рейс. Женщина уже обратилась в прокуратуру города.

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