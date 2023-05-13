Казна Омска пополнится на 2,5 млрд рублей

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

На 2,5 млрд рублей может пополнится городская казна. Изменения главного финансового документа обсуждали на комитете по финансово-бюджетным вопросам в Омского городском Совете 12 мая.

Отмечается, что 2,2 млрд рублей — это межбюджетные трансферты и рост показателей по доходам с налогов — 209 млн рублей. Ещё 100 млн рублей — это прибыль государственных и муниципальных предприятий.

Куда пристроить деньги в мэрии уже определили. 75,5 млн пойдет на ремонт и содержание дорог, а также благоустройство. 174,3 млн направят департаменту транспорта на возмещение недополученных доходов перевозчикам. А вот 230,4 млн рублей уйдут на исполнение судебных решений по расселению граждан из аварийных домов.

Таким образом, если депутаты на пленарном заседании одобрят изменения, то бюджет Омска впервые поднимется по доходам до 35,3 млрд рублей, расходы составят 36,8 млрд.

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