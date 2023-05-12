Хоценко потребовал отремонтировать врачебную амбулаторию в Любино-Малороссах до 1 сентября

Через три недели в амбулатории в Любино-Малороссах здании стартуют ремонтные работы. Объект будет капитально обновлён по программе модернизации первичного звена здравоохранения Омской области. Подрядчик должен приступить к исполнению контракта в июне и завершить к осени.

Пока местных жителей продолжают принимать в старом здании. При этом сельская амбулатория обслуживает территорию трех населённых пунктов - Любино-Малороссы, Китайлы, Политотдел, а это 1700 человек, 328 из них – дети. С этой задачей медики справляются силами фельдшера и медицинской сестры. Регулярно на участок выезжает врач-педиатр из районной больницы, включая осмотры учащихся школ, а взрослое население обслуживает врач общей практики Камышловской амбулатории.

- Дай Бог здоровья нашим медикам – такого уважения во многих городских центрах не увидишь. Отношение фельдшера и медсестры к нам, пациентам, – душевное. С готовностью и чуткостью всё для нас делают. Мы им благодарны. И вместе с ними давно ждём ремонта амбулатории. Нам бы ещё ксерокс сюда поставили – копии справок делать, и весь посёлок будет благодарен», - поделился пенсионер Владимир Лысюк, пришедший в амбулаторию на приём во время визита руководителя Омской области.

В прошлом году врачебная амбулатория в Любино-Малороссах для своих нужд получила в рамках нацпроекта «Здравоохранение» автомобиль Лада Гранта. Тогда же была разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт здания. Настало время полного обновления медицинского учреждения.

Виталий Хоценко оценил состояние помещений сельской поликлиники и распорядился провести ремонт до конца лета.

Стоимость капитального ремонта здания обойдётся в 5 млн рублей. На эти средства отремонтируют фундамент, выполнят внутреннюю отделку помещений, заменят инженерные коммуникации, двери и окна.