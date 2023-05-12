Омский завод семьи депутата Госдумы Антропенко проиграл суд по налоговым махинациям

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Суд с налоговой проиграл Омский электромеханический завод. В карточке дела разбирался «Город55».

Фемида доказала, что предприятие в 2020 году завысило расходы на прибыль организаций и налоговых вычетов по НДС при совершении хозяйственных операций. В деле участвовали еще пять компаний: ООО «Основа», ООО «Горизонт», ООО ТД «Ирбис», ООО «ПТСК», ООО «Глассвиль».

Сумма предъявляемых обвинений составила 37 млн рублей, однако команде завода удалось отстоять чуть больше 6 млн рублей. А в целом, истец указывал на то, что сам факт закупки был согласован с контрагентами. Также юристы со стороны организации указывали на ошибки налоговиков.

Решением суда Омский ЭМЗ был признан виновным и должен выплатить налоговой больше 30 млн рублей. Пока решение может быть оспорено.

Отметим, что АО «Омский электромеханический завод» является собственностью семьи депутата Госдумы Игоря Антропенко. Его отец Александр вместе с сыном, по данным «КП-Омск», являлись почти 100% держателями акций. Позже Антропенко-младший перешел в депутатство из омского Заксобрания Государственную Думу.

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