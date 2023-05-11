Из-за аварии на трассе Новосибирск-Омск, случившейся 10 мая, завели уголовное дело

Фото: пресс-служба УМВД России по Омской области.

10 мая омские СМИ и паблики всколыхнула новость об аварии на трассе Омск – Новосибирск. Как сообщали в пресс-службе омской полиции, предварительно установлено, что водитель «Газели» выехал на встречную полосу, где врезался в «Ниссан», в котором ехала молодая семья с двумя детьми.

- В результате повреждения получили все участники ДТП: водитель и пассажир «Газели», а также все, кто ехал в «Ниссане»: мальчики 2 и 9 лет, перевозимые без удерживающих устройств, их беременная мама и отец. С травмами различной степени тяжести они госпитализированы, - рассказали в Госавтоинспекции региона.

Водитель и пассажир «ГАЗели» также получили травмы. Всех пострадавших доставили в больницу. В следкоме региона завели уголовное дело за нарушение ПДД, повлекшее причинение тяжких телесных повреждений. Прокуратура будет контролировать ход его расследования.

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