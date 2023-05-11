С 22 мая в Омске заработают 111 пришкольных летних лагерей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В своём телеграм-канале мэр Омска Сергей Шелест сообщил, что в этом году в летних лагерях с дневным пребыванием смогут отдохнуть 10,5 тысяч детей. Продолжительность смен составит 10 и 21 день. 111 летних лагерей при школах с дневным пребыванием откроются для учащихся школ с 22 мая. - Лагеря будут работать с 8:30 до 14:30. В учреждениях детей будут бесплатно кормить два раза в день. Для того чтобы разнообразить их рацион, выделены дополнительные средства. Общая сумма, направленная из регионального и городского бюджетов на организацию работы пришкольных лагерей, составила 22 миллиона рублей, — написал Сергей Шелест.

Предсказуемо в этом году тематическое наполнение занятий пройдет с акцентом на патриотическом воспитании.

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