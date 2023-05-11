В Омске вандалы рагромили скамейки и клумбы в новом скейт-парке на Бударина

Фото: соцсети.

После майских праздников омичи заметили испорченные лавочки и цветочные клумбы на территории общественного пространства - нового скейт-парка на бударина. Объект был благоустроент только год назад, но вандалы поспешили набедокурить и здесь. Возмущенные омичи поделились фотографиями в социальных сетях.

- И года не прошло, а скейт парк на Бударина, силами недобросовестных горожан, приходит в не надлежащий вид, - высказался об увиденном автор поста, размещенного в сообществе «Аварийный Омск» в соцсети Вконтакте.

Фото: соцсети.

Стоит напомнить, что локацию для активного досуга подготовили в августе 2022 года, фактически приурочив ко Дню города. На площадке размером около 2,6 тысячи кв.м. разместились не только объекты, предназначенные для исполнения фигур и трюковых элементов скейтерами, роллерами и велосипедистами-экстремалами, но и пострадавшая от рук вандалов зона отдыха.

В городской администрации отметили, что скейт-парк оснащен камерами видеонаблюдения. К поискам злоумышленников подключат правоохранительные органы.

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