На подготовку к новому отопительному сезону в Омской области направят 6,2 млрд рублей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В правительстве Омской области обсудили вопросы подготовки к следующему отопительному сезону. Как сообщил министр энергетики и ЖКК Омской области Владимир Шнипко, к прошедшему отопительному периоду 2022/2023 года было подготовлено 1358 теплоисточников, 8283 жилых дома (26178,6 тыс. кв. м), 2489 км тепловых и 10 112,8 км водопроводных сетей, также заменили 63 котла, 35,9 км тепловых и 127,3 км водопроводных сетей. Всего на подготовку объектов к отопительному периоду 2022/2023 года было направлено 4,8 млрд рублей.

Подготовка к предстоящему отопительному периоду 2023/2024 года в регионе ведётся с марта. Сформированы планы подготовки теплоэнергетического и водопроводного хозяйства. Всего запланировано подготовить 1238 теплоисточников, 2351,1 км тепловых и 10100,7 км водопроводных сетей, заменить 49 км тепловых и 131,2 км водопроводных сетей, заменить 66 котлов.

На контроле находится подготовка жилого фонда. При подготовке к зиме в обязательном порядке проводится проверка и необходимый ремонт комплекса устройств, обеспечивающих бесперебойную подачу тепла в квартиры: внутридомовых сетей, групповых и местных тепловых пунктов в домах, систем отопления, вентиляции.

Всего на финансирование подготовки коммунального комплекса, создание нормативных запасов топлива из консолидированного бюджета и средств организаций направят 6,2 млрд рублей. Все мероприятия по подготовке к новому отопительному сезону планируется завершить до 15 сентября 2023 года.

- К 15 сентября должна быть стопроцентная готовность к отопительному сезону всех муниципальных образований. Это персональная ответственность министра энергетики и ЖКК Омской области. Нужно уже сейчас вместе с Ростехнадзором выборочно проводить проверки, - поручил глава региона Виталий Хоценко

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