Омский минтранс рассказал, в каких районах области поедут новые автобусы

Фото Сергея Мельникова.

В министерстве транспорта Омской области пояснили, для каких районов накануне была анонсирована закупка новых автобусов на 700 миллионов рублей. Пополнить автопарк АО «Омскоблавтотранса» должны будут машинами большого, среднего и малого классов.

- Новый транспорт будет курсировать по Омскому, Колосовскому, Усть-Ишимскому, Знаменскому, Шербакульскому, Горьковскому, Нововаршавскому, Исилькульскому, Кормиловскому, Большереченскому, Тарскому и Тевризскому районам, - сообщили в пресс-службе курирующего министерства.

Напомним, о выделении 700 млн рублей на обновление пассажирского транспорта сельских территории буквально вчера сообщил на оперативном совещании регионального правительства новый руководитель Омской области Виталий Хоценко. Деньги региону предоставили по казначейскому кредиту на целевое обновление подвижного состава в малых городах и сельских поселениях.

Условия - более, чем лояльные. Срок возврата составит 15 лет под 3% годовых.

В данный период на муниципальных и межмуниципальных маршрутах задействовано 186 единиц транспорта от «Омскоблавтотранса». Выделенный кредит позволит приобрести до 150 автобусов в ближайшие два года. Это будут «НефАЗы», а также автобусы среднего — «ПАЗ-Вектор» и малого классов — «ПАЗ-3205».