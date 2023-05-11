В Омске на улице Лукашевича убрали двойную сплошную

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Омская мэрия информирует водителей об изменениях в разметке по улице Лукашевича. На участке от моста имени 60-летия ВЛКСМ до остановки «Заречная» изменили схему нанесения дорожной разметки: вместо двойной сплошной линии здесь теперь разделительная полоса.

- Улица Лукашевича — одна из основных магистралей города, связывающая Нефтяники и Левый берег. В условиях плотного и непрерывного движения принятые изменения позволят исключить конфликтные ситуации встречных транспортных потоков, — отметили в мэрии.

Автовладельцев просят внимательно отнестись к изменениям в правилах двыижения на дороге.

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