Омских туристов на отдых в Боровое пропустят без очереди

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Туроператоры соседнего с Омском Казахстана пообщали, что этим летом время проверки в пунктах погранконтроля значительно сократится. Решением этой проблемы занялись еще в прошлом году: и представители пограничной службы Комитета нацбезопасности Республики Казахстан, и национальной палаты «Атамекен», и туристское сообщество в лице национального туроператора Казахстана «Казкурорт». Также операторы несколько сократили стоимость отдыха, которая взлетела из-за невозможности россиянам выехать в другие государства.

Туроператор просто заранее предоставляет пограничникам сведения об автобусе, туристах и времени прибытия к границе. В свою очередь, пограничники организуют специальный коридор, благодаря которому на прохождение контроля в казахском пункте Исилькуль — Каракога, через который едут омичи, тратится не больше получаса.

- Турист, который едет в Боровое, не готов платить за отдых большие деньги. Была задача предоставить в ожидаемом ценовом интервале резорт-отель достойного уровня. Сегодня новый отель готов принимать 500 гостей одновременно, в дальнейшем номерной фонд будет увеличен, — рассказали в «Росскурорте». Что касается цен, стоимость суток на одного человека в резорт-отеле с завтраком начинается от 1300 рублей. Отметим, что проезд на туристическом автобусе Омск — Боровое — Омск, включая багаж, стоит около 3500 рублей.

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