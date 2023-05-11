В округах Омска продолжают работать штабы поддержки семей участников СВО

No_title Фото: Михаил ФРОЛОВ

Штабы поддержки семей участников СВО продолжают работать в округах Омска. Об этом рассказал в своем телеграм-канале мэр Сергей Шелест.

- В состав каждого штаба входят специалисты окружных администраций, департаментов образования, культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта, министерства труда и социального развития Омской области, комплексных центров социального обслуживания населения, - уточнил градоначальник.

Здесь можно получить консультацию специалистов, а также практическую помощь. То есть, специалисты центров помогут и с устройством в детский сад, и с переводом домов на газовое отопление. Работают штабы по следующим адресам:

— Администрация Центрального округа: ул. Герцена, 25, каб. 406; тел.: 8(3812) 24-76-21, 25-62-53.

— Администрация Ленинского округа: пр-кт К.Маркса, 62, каб. 317; тел.: 8(3812) 41-75-18.

— Администрация Советского округа: ул. Красный Путь, 107, каб. 215; тел.: 8(3812) 23-74-93.

— Администрация Октябрьского округа: ул. Л. Чайкиной, 1, каб. 222; тел.: 8(3812) 32-20-89.

— Администрация Кировского округа: ул. Профинтерна, 15, каб. 207 Б, тел.: 8(3812) 55-01-70.

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