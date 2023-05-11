Дорожный знак упал на омичку после ДТП на улице Лукашевича

Фото: стоп-кадр видео Госавтоинспекция

На улице Лукашевича после ДТП на омичку упал дорожный знак. Об этом сообщает Госавтоинспекция.

Инцидент произошел утром 11 мая недалеко от остановки общественного транспорта «Проспект Комарова».

Известно, что за рулем «Тойоты» находился 25-летний мужчина. Он не справился с управлением и врезался в забор и опору знака. Последний упал на 50-летнюю женщину.

Пострадавшая была госпитализирована. Полиция разбирается в произошедшем.

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