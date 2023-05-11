Омичи чаще всего болеют раком молочной железы

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Среди онкозаболеваний у омичей чаще всего ставят диагноз - рак молочной железы. Такие данные следуют из доклада регионального минздрава.

Любопытно, что процент подтвержденных диагнозов за последний год вырос на 2 пункта. Болезнь унесла жизни 3 255 человек. Рост заболеваемости в регионе отмечается с 55-летнего возраста, однако чаще болеют люди от 60 до 69 лет.

К слову, на втором месте по онкозаболеваемости рак толстой кишки, ТОП-3 замыкает рак трахеи, бронхов и легких.

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