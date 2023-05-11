325 омичек сделали ЭКО и стали мамами в 2022 году

Фото: Артем КИЛЬКИН

Мамами в 2022 году стали 325 омичек, которые сделали ЭКО. Соответствующая информация опубликована портале регионального министерства здравоохранения.

В докладе ведомства говорится о том, что с помощью процедуры экстракорпорального оплодотворения родилось 363 малыша.

Между тем, за минувший год в регионе проведена тысяча процедур ЭКО. Эффективность данного метода лечения составила 34,9%. Сейчас с бесплодием в Омске борются 5 медцентров: клинический перинатальный центр, Омский центр репродуктивной медицины, «Евромед», «Центр ЭКО» и «Альфа-ЭмБио».

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