95-летняя вдова ветерана из Омска, оставшаяся без продуктов, сама отказалась от соцпомощи

Фото: Иван МАКЕЕВ

Сама отказалась от соцпомощи, оставшаяся без продуктов, 95-летняя вдова ветерана из Омска. Об этом сообщили в региональном минтруда.

По информации профильного ведомства, женщина жила одна и за ней присматривали знакомые. С родственниками пенсионерка близко не общалась.

- Обращение об оказании помощи поступило от соседей, и 3 мая 2023 года специалисты комплексного центра вышли на место и предложили пенсионерке услуги социального работника или оформление проживания в дом-интернат. Женщина, которая имеет склонность к собирательству, отказалась от соцобслуживания и помощи, - уточнили в минтруда.

10 мая к женщине еще раз пришли сотрудники госучреждения, и только тогда она согласилась на получение социального обслуживания на дому.

Напомним, ранее прокуратура организовала проверку органов соцзащиты после публикации в СМИ о 95-летней женщине, лишенной возможности самостоятельно передвигаться. Сообщалось, что несколько дней была вынуждена сидеть без продуктов и помощи со стороны работников соцслужб.

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