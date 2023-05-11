Жители двух округов Омска 18 мая останутся без холодной воды

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Омске в следующий четверг, 18 мая, без холодного водоснабжения на несколько часов останутся жители Октябрьского и Советского округов.

Так, 18 мая с 09:00 до 13:00 из-за проведения работ по монтажу и врезке временной технологической схемы на водопроводной насосной станции на улице Куйбышева от холодного водоснабжения будут отключены здания, расположенные по следующим адресам:

1. ЦТП-701 МП «Тепловая компания»;

2. ТД «Корона» - улица Масленникова, 19;

3. Улица Куйбышева, 81;

4. Улица Масленникова, 17, 21, 23;

5. Улица 20 лет РККА, 2.

В Советском округе в связи с заменой узла на улице Малунцева 18 мая с 10:00 до 23:00 холодной воды не будет в кранах домов и административных зданий, расположенных по следующим адресам:

1. Проспект Мира 50, 52, 54, 56, 56/1, 58, 60, 62;

2. Улица Малунцева 1, 2, 3, 3а, 5, 5а, 7, 9, 9а, 11, 11а, 13, 15, 17, 17а, 16, 14, 10, 8, 6, 6а, 4;

3. Проспект Культуры 12, 14, 16, 15, 13, 17а, 17, 18;

4. Улица Энергетиков 7, 7а, 5, 9, 12, 8, 6, 6а, 4, 3, 3а, 2;

5. Комбинатский переулок 9, 7, 3, 5.

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