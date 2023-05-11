Жительница Омской область доверилась лже-полицейским и потеряла 290 тысяч рублей

Фото: Артем КИЛЬКИН

Жительница Большереченского района Омской область. работающая продавцом, лишилась 290 тысяч рублей, доверившись лже-полицейским.

В один из дней на телефон 55-летней сельчанки поступил звонок от неизвестных. Собеседники представились сотрудниками правоохранительных органов. Они рассказали женщине, что некто пытается оформить крупный заём. Для того чтобы помешать аферистам, лже-полицейские посоветовали потерпевшей самой взять кредит, а полученные от банка деньги перевести на «безопасный счет». Она, следуя инструкциям звонивших, перечислила на указанный счет 290 тысяч рублей. Только после этого он поняла, что стала жертвой мошенников, и обратилась в полицию.

На данный момент заведено уголовное дело. Идет следствие.

Напомним, с начала 2023 года жители Омской области отдали мошенникам более 100 миллионов рублей.

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