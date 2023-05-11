Президент РФ Владимир Путин назначил трех судей в Омской области

Фото: Алексей БУЛАТОВ
Во среду, 10 мая, Президент Российской Федерации Владимир Путин назначил трех судей в Омской области.
Согласно тексту указу, опубликованному на портале правовой информации, судьей Октябрьского района суда была назначена Ирина Шлэтгауэр, судьей Центрального районного суда — Юлия Рерих. Судьей Черлакского районного суда Омской области стала Ксения Куликаева.
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