Экс-инженер омской торговой фирмы пойдет под суд за коммерческий подкуп в размере 17 млн руб

Фото: Даниил ОПАРИН

Прокуратура Омской области передала суд уголовного дело о коммерческом подкупе в особо крупном размере в отношении бывшего инженера торговой организации. Фигурант дела несколько лет получал деньги от директора одной из фирм за содействие в заключении договоров на выполнение различных работ с предприятием, где он работал, а также их дальнейшую беспрепятственную приемку. Однако что-то пошло не так.

— По мнению следствия, в период с 2012 года по 2020 год 41-летний обвиняемый получил 16,8 миллионов рублей от директора фирмы, действующего в интересах предпринимателя, в качестве коммерческого подкупа за способствование в заключении его предприятием с данными бизнесменом и фирмой договоров на выполнение строительных и иных работ, а также за беспрепятственный прием этих работ. В последующем фигурант дела отказался выполнять свои обещания, а директор организации обратился в правоохранительные органы, — сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Вину в совершении преступления экс-инженер не признал. Суд наложил на арест на его имущество на сумму более 20 миллионов рублей. В ближайшее время уголовное дело рассмотрит Кировский районный суд.

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