34% омских компаний тратят до трех месяцев, чтобы найти сотрудников

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Треть работодателей (34%) в Омской области заявили, что время на поиск подходящего кандидата выросло до двух-трех месяцев. Еще 22% компаний тратят на закрытие вакансии два месяц. Найти нужного специалиста за один месяц получается только у 16% организаций. Еще 17% омских работодателей посетовали, что поиск кандидата занимает от 3 до 6 месяцев. При этом раньше о столь серьезных сроках говорили лишь 6% компаний.

— Сложнее всего стало найти сотрудников с опытом. В среднем увеличение срока поиска кандидатов с опытом работы более 6 лет составило 4-6 месяцев. А это, очевидно, люди с опытом преодоления неоднократных кризисных ситуаций, на экспертных или руководящих ролях. Подобная ситуация неминуемо приводит к падению производительности компании в целом. Интересно, что несмотря на увеличение срока поиска кандидата работодатели все равно отдают предпочтение именно таким кандидатам. 84% работодателей предпочитают людей с опытом работы и без специального образования кандидатам со специальным образованием, но без опыта, — отмечает главный эксперт hh.ru по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности hh.ru Наталья Данина.

Приоритет сотрудникам с опытом чаще всего отдают организации, работающие в таких сферах, как IT, розница и финансы.

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