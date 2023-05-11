Цветы, которые омичи возложили к вечному огню в День Победы, выбросили на следующее утро

Фото: паблик «ЧП Омск» во «ВКонтакте».

В Омске утром 10 мая в парке Победы коммунальщики выбросили цветы, которые омичи принесли в День Победы к вечному огню. Информация об этом появилась в паблике «ЧП-Омск» во «ВКонтакте».

— Сегодня, 10 мая, в 8:30 утра, бегая в парке увидела картину, как работники выбрасывают цветы у вечного огня. Они свежие, лежат все аккуратно. Кто приказал это сделать? Больно и обидно, — говорится в посте.

Происходящее возмутило омичей. Комментаторы в социальных сетях отметили, что коммунальным службам стоило бы лучше обратить внимание на мусор в городе.

— Люди специально ехали в парк, покупали цветы, чтобы отдать дань бойцам с фашистской Германией, а они в мусорные пакеты всё складывают. Лучше бы мусор так старательно убирали! — написала одна из омичек.

В мэрии прокомментировали инцидент. Власти заявили, что убраны были только увядшие цветы, которые потеряли свой эстетический вид.

— С мемориала сегодня убрали увядшие цветы, которые из-за погодных условий потеряли свой эстетический вид. В месте возложения остались искусственные цветы и венки, — заявили в горадминистрации.

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