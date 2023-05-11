Сергей Шелест поймал семейную пару за незаконным выбросом мусора в омских Нефтяниках

Фото: телеграм-канал Сергея Шелеста.

В среду, 10 мая, мэр Омска Сергей Шелест во время рабочей поездки по Советскому округу с главой окружной администрацией Сергеем Финашиным случайно заметил семейную пару, выбрасывающую строительный мусор в неположенном месте в районе улицы Доковской. Ранее там в ходе месячника чистоты была проведена масштабная уборка. Об этом инциденте рассказало РИА «СуперОмск».

Как отмечает издание, нарушителей приближение градоначальника не испугало. Однако Сергей Шелест все-таки сам подошел к горожанам и начал с ними разговор. Он убедил семейную пару собрать весь привезенный мусор, погрузить его в прицеп и увезти на специализированную свалку.

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