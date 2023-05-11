На улице Дергачева в омском квартале «Зеленая Река» построят четырехполосную дорогу

Фото: пресс-служба правительства Омской области.

Проект дороги к жилому кварталу «Зеленая Река», возводимому на Левобережье Группой «Эталон», получил положительное заключение государственной экспертизы.

Согласно проекту, разработанному специалистами ООО «Автодорпроект», четырехполосная автодорога длинной около 1 километра на улице Дергачева пройдет от Волгоградской до Верхнеднепровской. На этом участке улицы будут установлены четыре остановочных павильона. Вдоль дороги появится и велодорожка. Не будет тесно и пешеходам: ширина тротуаров составит 2,25 метра.

Фото: пресс-служба правительства Омской области.

ООО «Автодорпроект» также разрабатывает проект устройства инженерных коммуникаций на улице Дергачева. Общая протяженность магистральных сетей составит 2,23 километра: ливневая канализация, наружное освещение и контактная сеть троллейбуса.

Напомним, сейчас в квартале «Зеленая Река» идет строительство 14 корпусов первой очереди. Это 150 тысяч квадратных метров жилья. В основе проекта квартала лежит современная концепция «15-минутного города», благодаря которой его жители получат все необходимые атрибуты для комфортной жизни, работы, досуга и повседневных дел.

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