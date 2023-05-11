В Омской области в субботу похолодает до -6 градусов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Омскую область в субботу, 13 мая, придет небольшое похолодание: температура в ночные часы опустится до -6 градусов. Осадки в виде дождя сохранятся.

В пятницу, 12 мая, ночью 0...+5, местами до -5 градусов. Ожидаются осадки преимущественно в виде дождя. Днем воздух прогреется до +11...+16 градусов. Ветер северный, северно-восточный со скоростью 7-12 метров в секунду.

В субботу, 13 мая, погода в Омске и области существенно не изменится. В ночные часы 0...+5. При прояснении столбик термометра опустится до -6 градусов. Днем потеплеет до +9...+14 градусов, возможен дождь. Ветер восточный, северо-восточный. Его скорость составит 9-14 метров в секунду.

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