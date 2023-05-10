В Омской области перекроют дорогу на Крутую горку из-за велогонки, посвященной Дню Победы

Фото: министерство спорта Омской области

Юношеская многодневная велогонка, посвященная Дню победы пройдет в Омской области. Об этом рассказали в региональном минспорте.

Соревнования проводятся в 41-й раз. Велогонка пройдет недалеко от поселка Крутая горка с 11 по 14 мая. По этой причине движение автотранспорта в направлении поселка будет ограничено.

— В связи с проведением соревнований будет перекрыто движение по схеме: первый километр автодороги на п. Крутая горка от развязки Омск-Красноярка до седьмого километра п. Крутая горка – разворот – до первого километра автодороги на п. Крутая горка до развязки Омск-Красноярка, — сообщили в минспорте Омской области.

Что касается времени, ограничения будут действовать:

– 11 мая – с 16:00 до 20:00;

– 12 и 13 мая – с 10:00 до 15:00;

– 14 мая – с 10:00 до 14:00.