Социальный контракт заключили более 1,7 тысяч омичей

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Более 1,7 тысяч омичей заключили социальный контракт на открытие своего дела, развитие подсобного хозяйства, поиски работы или преодоление жизненной ситуации в 2023 году. Общая сумма выплат составила 267 млн рублей. Об этом сообщили в региональном министерстве труда.

– Заключить социальный контракт можно, если среднедушевой доход семьи не превышает прожиточный минимум. В Омской области для трудоспособного населения его размер составляет 14 383 рубля в месяц на одного человека. Расчет среднедушевого дохода производится за последние три месяца перед подачей заявления, – пояснили в региональном министерстве труда и социального развития.

Как утверждают специалисты, большинство омичей заключают соцконтракт, чтобы открыть свое дело. При этом помощь и поддержку обратившиеся граждане получают на всех этапах. Это касается и обучения, и составления бизнес-плана, и подбора рынков сбыта продукции.

По информации регионального минтруда, в 2023 году получить денежные средства по социальным контрактам смогут более 4 тысяч жителей Омской области.

Отметим, что в рамках социального контракта можно получить разовую выплату на открытие своего дела в размере не более 350 тысяч рублей, при этом потратить деньги необходимо строго в соответствии с заявленным бизнес-планом.