Фасад дома на улице Карла Маркса в Омске, где сегодня во дворе «забил фонтан», не пострадал

Фото: МП «Тепловая компания».
В Омске ликвидировали порыв трубопровода, который произошел сегодня утром, 10 мая, возле пятиэтажки по улице Карла Маркса.
По информации МП «Тепловая компания», фасад и стены дома не пострадали. Штукатурка, несмотря на мощный напор воды, осталась цела.
Напомним, фонтан из-под земли резко возник в считанных метрах от дома. Струя воды забила по стене и балконам пятиэтажки. Она спокойно доставала до третьего этажа.
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