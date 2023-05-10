Фасад дома на улице Карла Маркса в Омске, где сегодня во дворе «забил фонтан», не пострадал

Фото: МП «Тепловая компания».

В Омске ликвидировали порыв трубопровода, который произошел сегодня утром, 10 мая, возле пятиэтажки по улице Карла Маркса.

По информации МП «Тепловая компания», фасад и стены дома не пострадали. Штукатурка, несмотря на мощный напор воды, осталась цела.

Напомним, фонтан из-под земли резко возник в считанных метрах от дома. Струя воды забила по стене и балконам пятиэтажки. Она спокойно доставала до третьего этажа.

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