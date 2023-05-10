Здание бизнес-центра «Сатурн» в Омске продают за 93 миллиона рублей

Фото: федеральная торговая площадка "Российский аукционный дом"

В Омске выставлен на торги имущественный комплекс, построенный еще в 70-х годах, расположенный по адресу пр. Карла Маркса, 41. В него входит здание бизнес-центра «Сатурн», два склада, трансформаторная подстанция и земельный участок площадью 10 050 квадратных метров.

В прежние времена здесь находились столовая, картофелехранилище и материальный склад. Однако со временем знание столовой переделали под офисный центр, другие помещения – под склады.

По оценке специалистов, бизнес-центр находится в хорошем состоянии, склады – в удовлетворительном. Однако из-за отсутствия ремонта теплотрассы сейчас помещения не эксплуатируются.

Как поясняют организаторы торгов, самым оптимальным способом использования комплекса является размещение в нем офисов и производственных объектов.

Отметим, что длительное время в здании располагалась крупная региональная IT-компания.

Начальная цена имущественного комплекса составляет 92 990 400 рублей. Торги пройдут 29 мая.