Фото: Елена КРИВЯКИНА

В Омской области зарегистрировали еще два очага бешенства. Зараженных животных обнаружили в двух районах области.

Так, в селе Красная горка Омского района опасный вирус был выявлен у собаки, а в селе Низовое Муромцевского района — у крупного рогатого скота.

— В связи с выявлением случаев заболевания животных бешенством, указанные населенные пункты объявлены неблагополучными, на территории введен карантин, проводятся мероприятия, направленные на предотвращение распространения и ликвидацию очага, — сообщили в региональном управление Россельхознадзора.

Отметим, с начала 2023 года на территории Омской области были зарегистрированы 18 очагов бешенства. При этом за весь 2022 год таковых было всего 5.

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